Бензинову Audi R8 більше не можна буде купити новою. Наступник у моделі якщо і буде, то з електроприводом.

Компанія Audi зняла з виробництва суперкар R8. Останній примірник зійшов з конвеєра заводу Böllinger Höfe у німецькому Хайльбронні. Ним стало купе performance quattro edition у кольорі Vegas Yellow з пакетом декору з вуглецевого волокна та 20-дюймовими колесами.

Читайте також: Представлено новий Audi Q6 e-tron з запасом ходу 650 км

Після того як Audi оголосила про завершення виробництва R8, інтерес до моделі різко підскочив: продажі у 2023 році зросли на 49 відсотків, досягнувши 1591 примірник. Audi знадобилося кілька місяців, щоб покрити цей попит, але позицію щодо майбутнього моделі це не змінило.

Рекорд продажів R8 встановив далекого 2008 року, наступного року після ринкового дебюту. Тоді у всьому світі було продано 5016 одиниць. З того часу попит поступово знижувався. Злегка спонукала його єдина зміна покоління у 2015 році, але після цього зафіксовано різкий спад до мінімальних 1068 штук у 2022 році.

R8 не залишив наступника, хоча, за деякими даними, він все ж таки буде: у 2025 році Audi може показати новий суперкар – зрозуміло, без V10 і на електричній платформі. Йому пророкують платформу SSP Sport від Porsche Taycan або новий «візок» електричного 718 EV, а також найпотужнішу силову установку в історії серійних Audi.