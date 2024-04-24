На Пекінському автосалоні Auto China компанія Audi представляє китайську подовжену версію Q6 e-tron. Перша модель на платформі PPE буде виготовлена на новому заводі в Чанчуні.

Виробник акцентує, що Audi Q6 e-tron належить до перших серійних моделей на платформі Premium Platform Electric (PPE) в сегменті преміальної електричної мобільності. Серійна версія дебютує в четвертому кварталі 2024 року, клієнти отримають замовлені машини у 2025 році.

Новенька Audi Q6L e-tron приємно здивує характеристиками водіння та заряджання, ефективністю та ще більшим запасом ходу, ніж глобальна модель. Подовжена на 105 міліметрів колісна база також дозволяє встановити більший акумулятор, що продовжить запас ходу на відстань понад 700 кілометрів.

Читайте також Audi A3 буде седаном, хетчбеком та кросовером

Оновлена передня частина з еволюцією обличчя бренду Audi розставляє власні акценти у версії для Китаю – будуть використані ексклюзивні кольори. Лілово-сірий, показаний на екстер'єрі моделі в Пекіні, є одним із них.

Потужні, компактні та високоефективні електродвигуни та нещодавно розроблена літій-іонна батарея, що складається з 12 модулів і 192 призматичних елементів із загальною місткістю 107 кВт-год, забезпечують запас ходу на згадані вище понад 700 кілометрів.

Завдяки технології 800 вольтів і максимальній зарядній потужності постійного струму 270 кВт у стандартній комплектації Audi Q6L e-tron знадобиться небагато часу для зарядки. До 260 кілометрів запасу ходу можна зарядити лише за десять хвилин на відповідній зарядній станції (High Power Charging, HPC). Стан заряду (SoC) збільшиться з 10 до 80 відсотків протягом 25 хвилин.

Q6L e-tron буде пропонуватися як версія із заднім приводом із системною вихідною потужністю 255 кВт і повним приводом quattro з потужністю 345 кВт. Версія із заднім приводом забезпечує значну ефективність і запас ходу, а версія quattro забезпечує відмінне зчеплення з дорогою та динаміку водіння.

Читайте також Яким міг бути пікап від Audi: відео

Audi представить на Q6L e-tron ряд адаптованих для Китаю функцій допомоги водієві, включаючи адаптивний Driving Assistant Pro і Parking Assistant Pro. Базуючись на комплексній системі датчиків (включаючи лідарні та радарні датчики, камери та ультразвукові датчики) і технології V2X, ці функції допомагатимуть водієві в набагато ширших сценаріях водіння та паркування, ніж будь-яка попередня модель Audi.

Разом із декількома додатковими функціями, такими як система допомоги при русі заднім ходом, Q6L e-tron відкриє абсолютно нові виміри комфорту та безпеки для китайських клієнтів.

Audi Q6L e-tron та інші моделі для китайського ринку на базі платформи PPE будуть створюватися на новому заводі в Чанчуні. Виробничий майданчик і штаб-квартира компанії Audi FAW NEV є першим заводом Audi у Китаї, який виробляє виключно електричні транспортні засоби.

Читайте також Кінець епохи: Audi R8 покидає конвеєр

Про вартість новинки поки що нічого не повідомляється.

Фото: Audi