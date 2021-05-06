Власник Mercedes із медіацентром MBUX першого покоління поставив своїй машині провокаційне запитання про американські електрокари і несподівано отримав елегантну і дипломатичну відповідь.

Користувач TikTok із ніком benzenthusiastofficial запитав у голосового помічника в своєму Mercedes-Benz думку про Tesla. Електронний асистент дав вельми дотепну відповідь.

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Чоловік на ім’я Алекс звернувся до своєї машини із запитанням “Що ти думаєш про Tesla”, на що отримав таку відповідь: “Те ж, що й ви. Інакше ви б тут не сиділи”.

Навряд чи таку нетривіальну відповідь міг дати штучний інтелект системи MBUX, оскільки ролик був записаний у “Мерседесі” з мультимедійною системою першого покоління, яка ще не так добре здатна впоратись із прямою мовою та аналізом, як сучасні.

Скоріш за все, програмісти Mercedes-Benz просто прописали таку відповідь на провокаційні запитання про машини інших брендів, оскільки на каналі того ж автора можна знайти і запитання про BMW з аналогічною відповіддю.