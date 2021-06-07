"Хактивисты" обнародовали открытое обращение к Илону Маску, в котором обвиняют его в манипуляциях общественным мнением и темных делах с криптовалютой Биткоин.

Исполнительный директор Tesla и SpaceX, Technoking и "Император Марса" Маск получил от хакерской группы Anonymous объявление войны со словами "Можешь думать, что ты здесь самый умный. Но теперь ты встретил равных. Мы Аноним. Мы легион. Жди".

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Последнее видео от Anonymous – это сообщение для граждан мира и предупреждение для Илона Маска, как сказано в начале. В нем содержится немало упреков миллиардеру, но в первую очередь это негативное влияние на курс Биткоина и пренебрежение мелкими инвесторами, включая покупателей автомобилей.

Хотя криптовалюта сегодня вполне легальное платежное средство, по своей сути она тесно связана с теневым интернетом, идеалисты которого и формируют тот самый легион Anonymous. Поэтому Маск навлек на себя гнев "хактивистов" именно своими действиями в этом пространстве. При этом хакеры прошлись и по другим грешкам Маска. Вот что утверждает Anonymous:

Маск не является соучредителем Tesla, хотя позиционирует себя именно так, а настоящими родителями компании являются "люди гораздо умнее: Марк Тарпеннинг и Мартин Эберхард";

Tesla зарабатывает больше денег на государственных субсидиях, биткойнах и продаже "зеленых кредитов” другим автопроизводителям, чем на продаже автомобилей;

Государственные экологические субсидии активно инвестируются в криптовалюту;

Решение Маска продавать автомобили Tesla за биткойны, а затем отмена этого решения, вызвала значительные колебания на обычной и криптовалютной биржах и привела к значительным потерям для многих инвесторов;

Продолжение активной деятельности в соцсетях, после того, как было признано, что "твиты" Илона Маска влияют на фондовый и крипторынок. "Для Маска это все веселье и игры, но реальные люди в процессе теряют реальные деньги";

Деятельность компании Tesla отнюдь не идет на пользу человечеству, что прекрасно понимают уволенные в кризис работники заводов и малолетние рудокопы, которые вручную добывают литий, а затем и финансовую поддержку диктаторских режимов в странах с литиевыми приисками.



Группа называет Маска еще одним "нарциссическим богатым чуваком, который хочет внимания к себе", который разрушает жизнь простых людей и "продолжает издеваться над ними мемами с одного из своих особняков за миллионы долларов". В стремлении Маска спасти Землю с помощью электромобилей и, в конце концов, человеческую расу, проложив путь к освоению космоса, Anonymous видит "комплекс победителя и спасителя", а не заботу о человечестве.

В завершение Anonymous сообщает Маску, что теперь, когда сообщение получено, он должен ждать – очевидно, на хакерские атаки, которые будут нацелены лично на него, но не на его компании, поскольку это может навредить работникам.