Несмотря на активизацию украинских дорожников в последнее время, отечественные магистрали все еще сильно отстают от европейского и общемирового уровня.
Больше двух тысяч километров дорожного полотна на автодорогах чинят прямо сейчас, а в течение года успели сделать только 370 километров. На глобальную ситуацию состояния отечественного дорожного покрытия последние изменения почти не повлияли.
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Украина остается внизу мирового рейтинга по качеству дорожного покрытия. Отдельные магистрали и трассы у нас отвечают современным мировым стандартам качества, хотя гораздо больше тех, что и дорогами назвать сложно. Владимир Омелян передал свой пост и ответственность за наши дороги новоназначенному главе "Укравтодора" Александру Кубракову, но его работу сможем оценить позже. А пока что приведем статистику лучших и худших украинских дорог на сегодня.
Лучшие дороги Украины 2019 года:
- Р-46 Харьков – Ахтырка;
- Н-08 Запорожье – Мариуполь;
- М-15 Одесса – Рени;
- Р-07 Чугуев – Меловое;
- Н-31 Днепр – Решетиловка.
Худшие дороги Украины 2019 года:
- М-15 Тернополь – Стрый;
- Н-14 Николаев – Кропивницкий;
- Е-50 Хмельницкий – Тернополь;
- Н-16 Золотоноша – Умань;
- Н-11 Днепр – Кривой Рог.
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