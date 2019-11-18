Несмотря на активизацию украинских дорожников в последнее время, отечественные магистрали все еще сильно отстают от европейского и общемирового уровня.

Больше двух тысяч километров дорожного полотна на автодорогах чинят прямо сейчас, а в течение года успели сделать только 370 километров. На глобальную ситуацию состояния отечественного дорожного покрытия последние изменения почти не повлияли.

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Украина остается внизу мирового рейтинга по качеству дорожного покрытия. Отдельные магистрали и трассы у нас отвечают современным мировым стандартам качества, хотя гораздо больше тех, что и дорогами назвать сложно. Владимир Омелян передал свой пост и ответственность за наши дороги новоназначенному главе "Укравтодора" Александру Кубракову, но его работу сможем оценить позже. А пока что приведем статистику лучших и худших украинских дорог на сегодня.

Лучшие дороги Украины 2019 года:

Р-46 Харьков – Ахтырка;

Н-08 Запорожье – Мариуполь;

М-15 Одесса – Рени;

Р-07 Чугуев – Меловое;

Н-31 Днепр – Решетиловка.

Худшие дороги Украины 2019 года:

М-15 Тернополь – Стрый;

Н-14 Николаев – Кропивницкий;

Е-50 Хмельницкий – Тернополь;

Н-16 Золотоноша – Умань;

Н-11 Днепр – Кривой Рог.

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