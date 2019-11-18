Незважаючи на активізацію українських шляховиків останнім часом, вітчизняні магістралі усе ще сильно відстають від європейського та загальносвітового рівня.

Більше двох тисяч кілометрів дорожнього полотна на українських автошляхах лагодять просто зараз, а протягом року встигли зробити лише 370 кілометрів. На глобальну ситуацію стану вітчизняного дорожнього покриття останні зміни майже не вплинули.

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Україна залишається внизу світового рейтингу за якістю дорожнього покриття. Окремі магістралі та траси в нас відповідають сучасним світовим стандартам якості, хоча значно більше тих, що й дорогами назвати складно. Володимир Омелян передав свій пост та відповідальність за наші дороги новопризначеному голові “Укравтодору” Олександру Кубракову, але його роботу зможемо оцінити пізніше. А поки що наведемо статистику кращих та гірших українських доріг на сьогодні.

Кращі дороги України 2019 року:

Р-46 Харків – Охтирка;

Н-08 Запоріжжя – Маріуполь;

М-15 Одеса – Рені;

Р-07 Чугуїв – Мілове;

Н-31 Дніпро – Решетилівка.

Найгірші дороги України 2019 року:

М-15 Тернопіль - Стрий;

Н-14 Миколаїв - Кропивницький;

Е-50 Хмельницький - Тернопіль;

Н-16 Золотоноша - Умань;

Н-11 Дніпро - Кривий Ріг.

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