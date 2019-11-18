Незважаючи на активізацію українських шляховиків останнім часом, вітчизняні магістралі усе ще сильно відстають від європейського та загальносвітового рівня.
Більше двох тисяч кілометрів дорожнього полотна на українських автошляхах лагодять просто зараз, а протягом року встигли зробити лише 370 кілометрів. На глобальну ситуацію стану вітчизняного дорожнього покриття останні зміни майже не вплинули.
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Україна залишається внизу світового рейтингу за якістю дорожнього покриття. Окремі магістралі та траси в нас відповідають сучасним світовим стандартам якості, хоча значно більше тих, що й дорогами назвати складно. Володимир Омелян передав свій пост та відповідальність за наші дороги новопризначеному голові “Укравтодору” Олександру Кубракову, але його роботу зможемо оцінити пізніше. А поки що наведемо статистику кращих та гірших українських доріг на сьогодні.
Кращі дороги України 2019 року:
- Р-46 Харків – Охтирка;
- Н-08 Запоріжжя – Маріуполь;
- М-15 Одеса – Рені;
- Р-07 Чугуїв – Мілове;
- Н-31 Дніпро – Решетилівка.
Найгірші дороги України 2019 року:
- М-15 Тернопіль - Стрий;
- Н-14 Миколаїв - Кропивницький;
- Е-50 Хмельницький - Тернопіль;
- Н-16 Золотоноша - Умань;
- Н-11 Дніпро - Кривий Ріг.
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