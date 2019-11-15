Уряд оголосив нового голову "Укравтодору" Олександра Кубракова. Ним став колишній IT-шник, а нині нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Кубраков.
Олександра Кубракова визначено переможцем конкурсу на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг України. Він приступить до виконання своїх обов’язків наступного дня з моменту призначення.
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Першочерговим завданням “Укравтодору” Олександр Кубраков назвав повне оновлення керівного складу служб автомобільних доріг в областях, а також керівництва ДАК “Автомобільні дороги України”.