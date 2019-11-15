Правительство объявило нового главу "Укравтодора". Им стал бывший IT-шник, а ныне нардеп фракции "Слуга народа" Александр Кубраков.

Александра Кубракова определили победителем конкурса на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины. Он приступит к исполнению своих обязанностей на следующий день с момента назначения.

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Первоочередной задачей “Укравтодора” Александр Кубраков назвал полное обновление руководящего состава служб автомобильных дорог в областях, а также руководства ГАК “Автомобильные дороги Украины”.