Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей" № 224-IX, который парламент принял 29 октября 2019 года.

Внесенными изменениями в Кодекс Украины об административных правонарушениях устанавливаются штрафы в размере 510 и 850 грн. (повторное нарушение в течение года) за перевозку детей без специальных средств, а на органы Национальной полиции возлагается обязанность рассматривать дела о административных правонарушениях относительно этого.

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"Действующим законодательством не было предусмотрено нормы, которая устанавливала бы ответственность за нарушение правил перевозки детей. Реализация закона обеспечит осознание степени ответственности лиц, которые перевозят детей, и тем самым повысит уровень безопасности детей на дороге, будет способствовать уменьшению дорожно-транспортного травматизма и смертности детей. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", – пояснили в Офисе президента.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

В Правилах дорожного движения определено, что запрещается перевозить детей, рост которых меньше 145 см или не достигших 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, дающих возможность пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства.

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