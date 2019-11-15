Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей" № 224-ІХ, який парламент ухвалив 29 жовтня 2019 року.

Внесеними змінами до Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлюються штрафи у розмірі 510 і 850 грн. (повторне порушення протягом року) за перевезення дітей без спеціальних засобів, а на органи Національної поліції покладається обов’язок розглядати справи про адміністративні правопорушення щодо цього.

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"Чинним законодавством не було передбачено норми, яка встановлювала б відповідальність за порушення правил перевезення дітей. Реалізація закону забезпечить усвідомлення ступеня відповідальності осіб, що перевозять дітей, і тим самим підвищить рівень безпеки дітей на дорозі, сприятиме зменшенню дорожньо-транспортного травматизму та смертності дітей. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування", - пояснили в Офісі президента.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

У Правилах дорожнього руху визначено, що забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 145 см або тих, що не досягли 12-річного віку, у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу.

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