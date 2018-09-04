Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун закликала батьків подбати про безпеку дітей в автомобілі та ретельно обирати автомобільне крісло.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. “Кожного дня отримую повідомлення про аварії на дорогах. Найстрашніше бачити серед жертв дітей, життя яких, могли би бути збережені” - пише пані Супрун.

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Важливо не просто придбати крісло і посадити в нього дитину. Безпека та ефективність також залежить і від того, чи вірно було підібране крісло, а також від правильності його фіксації. Деякі дослідження вказують, що 70-80% дитячих сидінь використовуються неправильно.

Що варто пам’ятати батькам, коли сідаєте з дитиною в авто:

Не дивлячись на тривалість поїздки, завжди пристібайте дитину в кріслі

Навіть якщо потрібно виїхати в магазин за рогом! Саме в таких випадках може очікувати найбільша небезпека. Згідно чинних Правил дорожнього руху, заборонено перевозити дітей ростом нижче 145 см та віком менше 12 років без будь-якого фіксування в автомобілі.

Подбайте про крісло, яке буде підходити для вашої дитини

Розмір і особливості крісла залежать від ваги, комплекції та віку дитини. Часто на моделях вказують вік, проте варто пам’ятати, що не тільки він є критерієм вибору крісла. Перш ніж купувати, необхідно знати вагу та зріст дитини. Також варто врахувати, що для тривалих поїздок потрібно більш комфортне сидіння.

Обирайте крісло разом з дитиною

Найкраще це зробити разом, адже не всі крісла підходять до певних марок автомобілів. Переконайтесь, що ви розумієте конструкцію візка та його механізми. Крім того, важливо, щоб дитина почувалась комфортно, для цього намагайтесь обирати крісло разом.

Перевіряйте маркування та документи

Навіть якщо крісло має необхідні маркування і документацію, але було придбане вже після первинного використання, воно може мати пошкодження. Навіть незначна аварія деформує каркас, що може бути непомітним для ока, втім суттєво впливатиме на безпеку дитини. Пам’ятайте, автокрісла також мають термін придатності. Як правило, це 6 років після його виготовлення.

Детально вивчіть правила перевезення дітей різного віку

Для цього є окремі правила по встановленню крісла. Наприклад, новонароджених дітей віком до 1 року, за деякими рекомендаціями до 2-х, не можна перевозити обличчям до ходу руху. Крісло має бути встановлене боком або ж задом. Старших дітей - вагою від 9 кілограм вже можна перевозити обличчям у перед.

Пам’ятайте, діти потребують захисту кожного дня! Використовуйте паски безпеки також привчайте до цього дітей.