Світлодіодні стрічки перед проїжджою частиною повторюють колір світла на цей напрямок.

Світлофорний об'єкт, який має на мені підвищити безпеку пішоходів, встановлений на перехресті вулиці Пушкінської та Прорізної в центрі Києва. Одразу під ногами пішоходів, під бруківкою, встановлені світлодіодні стрічки. Вони змінюють колір в залежності від того, яке світло для пішоходів загоряється на їх напрямку. Такі заходи особливо корисні для тих, хто ходить і дивиться в екран смартфону.

Модернізація світлофорного об'єкту виконана в рамках реконструкції вулиці Пушкінської, на якій також встановили огородження на тротуарах, плитку для незрячих та обладнали велосипедні доріжки.

Нагадаємо, що на Хрещатику поставили напівсфери для запобігання паркуванню.