Светодиодные ленты перед проезжей частью повторяют цвет света на это направление.

Светофорный объект, который имеет целью повысить безопасность пешеходов, установлен на перекрестке улицы Пушкинской и Прорезной в центре Киева. Сразу под ногами пешеходов, под брусчаткой, установлены светодиодные ленты. Они меняют цвет в зависимости от того, какой свет для пешеходов загорается на их направлении. Такие мероприятия особенно полезны для тех, кто ходит и смотрит в экран смартфона.

Модернизация светофорного объекта выполнена в рамках реконструкции улицы Пушкинской, на которой также установили ограждения на тротуарах, плитку для незрячих и оборудовали велосипедные дорожки.

Напомним, что на Крещатике поставили полусферы для предотвращения парковки.