В 2022 году раритетные автомобили продавались по неслыханным ценам, которые порой превышали 10 миллионов долларов. Самая дорогая модель сменила владельца за $142 миллиона, и это новый мировой рекорд.

Суперкары в последнее время серьезно подскочили в цене. Сейчас уже никого не удивишь эксклюзивным автомобилем за несколько миллионов долларов.

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Впрочем, как правило, новые модели не самые дорогие в мире – они намного дешевле, чем ретро-авто, за которые на аукционах отдают десятки миллионов долларов. Представляем рейтинг самых дорогих автомобилей, проданных в 2022 году. Подавляющее большинство из них – именно винтажные модели.

10 место. Ferrari 250 GT SWB Coupe 1960 года - 9 180 000 долларов

Классические Ferrari очень ценятся коллекционерами и в последние годы их цены зашкаливают. Ferrari 250 GT SWB Coupe – одна из самых успешных гоночных моделей своего времени, на счету которой десятки побед. Всего выпущено 46 таких спорткаров с 3,0-литровым 275-сильным V12.

9 место. Hispano-Suiza H6C Tulipwood Torpedo 1924 - 9 245 000 долларов

Единственный в своем роде Hispano-Suiza H6C Tulipwood Torpedo создан для известного французского гонщика и конструктора Андре Дюбонне. Его обтекаемый кузов полностью выполнен из дорогого красного дерева. Под капотом установлена 8,0-литровая шестерка на 200 л. с.

8 место. Mercedes-Benz 540K Special Roadster 1937 – 9 905 000 долларов

Таких Mercedes-Benz 540K Special Roadster с кузовом от ателье Sindelfingen существует всего три. Этот автомобиль построили по заказу короля Афганистана Мохаммеда Захир Шаха и ни разу его не реставрировали – он сохранился в первозданном состоянии. Со 180-сильной компрессорной восьмеркой родстер Mercedes развивает 170 км/ч.

7 место. Bugatti 57SC Atalante 1937 - 10 345 000 долларов

Всего выпущено только 17 элегантных Bugatti 57SC Atalante и среди них нет двух одинаковых автомобилей – они отличаются деталями дизайна. Всех из них разработал стилист Жан Бугатти – сын основателя компании. Именно этот автомобиль в 50-х потерял родной 200-сильный компрессорный мотор, но через 40 лет его нашли.

6 место. Talbot-Lago T150C-SS Teardrop Coupe 1937 - 13 425 000 долларов

Французское кузовное ателье Figoni et Falaschi в 30-е годы славилось своим причудливым дизайном. Его авто напоминали маленькие дирижабли. Таких Talbot-Lago T150-C-SS Teardrop Coupe создали всего два, но до наших дней сохранилось только одно авто.

5 место. Ferrari F2003 GA 2003 года - 14 800 000 долларов

Этот Ferrari F2003 GA – самый успешный болид Михаэля Шумахера. На нем немецкий гонщик выиграл сразу 5 Гран-при "Формулы-1" и обеспечил досрочное чемпионство в сезоне 2003 года. Мощный 840-сильный болид до сих пор на ходу и недавно на нем прокатился Мик Шумахер.

4 место. Ferrari 410 Sport Spider 1955 года - 22 000 000 долларов

На счету этого спорткара – 11 побед в разных гонках. На нем соперничали легендарные Кэрролл Шелби и Хуан-Мануэль Фанхио, а Энцо Феррари считал его своей лучшей моделью середины 50-х годов. Есть только два Ferrari 410 Sport Spider. Автомобиль оснащен 400-сильным V12 и развивает 280 км/ч.

3 место. McLaren F1 1998 года - 25 420 000 долларов

McLaren F1 – лучший суперкар 90-х и самый быстрый автомобиль своего времени. Трехместный суперкар с 627-сильным V12 от BMW разогнали до 386 км/ч и этот рекорд держался семь лет. Этот автомобиль – 59-й из 64 выпущенных F1 и отличается измененными передними фарами.

2 место. Rolls-Royce Boat Tail 2022 года - 28 000 000 долларов

Единственный новый автомобиль в этом списке – роскошный Rolls-Royce Boat Tail. Британский автопроизводитель анонсировал три таких кабриолета, отличающихся друг от друга по дизайну. Полы в салоне напоминают палубу корабля, а в багажнике предусмотрен пляжный зонтик и набор посуды для пикника.

1 место. Mercedes-Benz 300 SLR 1955 года – 142 000 000 долларов

В 2022 году установлен абсолютный рекорд по стоимости авто. Самым дорогим в мире стал редчайший Mercedes-Benz 300 SLR. Обтекаемое купе с поднимающейся вверх дверью готовили к гонке, но ему так и не удалось в них принять участие. Машину выкупил ее автор, архитектор Рудольф Уленхаут и долгое время хранил у себя в коллекции. Спорткар оснащен 310-сильной восьмеркой с непосредственным впрыском топлива и развивает 290 км/ч.