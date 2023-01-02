У 2022 раритетні автомобілі продавалися за нечуваними цінами, які часом перевищували 10 мільйонів доларів. Найдорожча модель змінила власника за $142 мільйони, і це новий світовий рекорд.

Суперкари останнім часом серйозно підскочили у ціні. Нині вже нікого не здивуєш ексклюзивним авто за кілька мільйонів доларів.

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Втім, як правило, нові моделі не є найдорожчими у світі – вони набагато дешевші, ніж ретро-авто, за які на аукціонах віддають десятки мільйонів доларів. Представляємо рейтинг найдорожчих автомобілів, проданих в 2022 році. Переважна більшість із них — саме вінтажні моделі.

10 місце. Ferrari 250 GT SWB Coupe 1960 року — 9 180 000 доларів

Класичні Ferrari дуже цінуються колекціонерами, тож останніми роками їх ціни зашкалюють. Ferrari 250 GT SWB Coupe — одна з найуспішніших гоночних моделей свого часу, на рахунку якої десятки перемог. Всього випущено 46 таких спорткарів із 3,0-літровим 275-сильним V12.

9 місце. Hispano-Suiza H6C Tulipwood Torpedo 1924 — 9 245 000 доларів

Єдиний у своєму роді Hispano-Suiza H6C Tulipwood Torpedo створений для відомого французького гонщика та конструктора Андре Дюбонне. Його обтічний кузов повністю виконаний з дорогого червоного дерева. Під капотом встановлено 8,0-літрову шістку на 200 к. с.

8 місце. Mercedes-Benz 540K Special Roadster 1937 — 9 905 000 доларів

Таких Mercedes-Benz 540K Special Roadster із кузовом від ательє Sindelfingen існує лише три. Цей автомобіль виготовили на замовлення короля Афганістану Мохаммеда Захір Шаха. Машину жодного разу не реставрували – вона зберіглася у первозданному стані. Зі 180-сильною компресорною вісімкою родстер Mercedes розвиває 170 км/год.

7 місце. Bugatti 57SC Atalante 1937 — 10 345 000 доларів

Усього випущено лише 17 елегантних Bugatti 57SC Atalante і серед них немає двох однакових авто – вони відрізняються деталями дизайну. Усіх їх розробив стиліст Жан Бугатті – син засновника компанії. Саме це авто в 50-х втратило рідний 200-сильний компресорний мотор, але через 40 років його знайшли.

6 місце. Talbot-Lago T150C-SS Teardrop Coupe 1937 — 13 425 000 доларів

Французьке кузовне ательє Figoni et Falaschi у 30-х роках славилося своїм химерним дизайном. Його автомобілі нагадували невеликі дирижаблі. Таких Talbot-Lago T150-C-SS Teardrop Coupe створили лише два, але до наших днів збереглося лише одне авто.

5 місце. Ferrari F2003 GA 2003 року — 14 800 000 доларів

Цей Ferrari F2003 GA – найуспішніший болід Міхаеля Шумахера. На ньому німецький гонщик виграв відразу 5 Гран-прі "Формули-1" та забезпечив собі дострокове чемпіонство у сезоні 2003 року. Потужний 840-сильний болід досі на ходу і нещодавно на ньому проїхав Мік Шумахер.

4 місце. Ferrari 410 Sport Spider 1955 року — 22 000 000 доларів

На рахунку цього спорткара – 11 перемог у різних перегонах. На ньому змагалися легендарні Керрол Шелбі та Хуан-Мануель Фанхіо, а Енцо Феррарі вважав його своєю найкращою моделлю середини 50-х років. Існує тільки два Ferrari 410 Sport Spider. Автомобіль оснащений 400-сильним V12 та розвиває 280 км/год.

3 місце. McLaren F1 1998 року — 25 420 000 доларів

McLaren F1 — найкращий суперкар 90-х і найшвидший автомобіль свого часу. Тримісний суперкар з 627-сильним V12 від BMW розігнали до 386 км/год і цей рекорд тримався сім років. Цей автомобіль — 59-й з 64 випущених F1 і відрізняється зміненими передніми фарами.

2 місце. Rolls-Royce Boat Tail 2022 року — 28 000 000 доларів

Єдине нове авто в цьому списку – розкішний Rolls-Royce Boat Tail. Британський автовиробник анонсував три таких кабріолети, що відрізняються один від одного за дизайном. Підлога в салоні нагадує палубу корабля, а в багажнику передбачено пляжну парасольку та набір посуду для пікніка.

1 місце. Mercedes-Benz 300 SLR 1955 року – 142 000 000 доларів

У 2022 році встановлено абсолютний рекорд вартості авто. Найдорожчим у світі став рідкісний Mercedes-Benz 300 SLR. Обтічний купе з дверима, що піднімаються вгору, готували до перегонів, але йому так і не вдалося в них взяти участь. Машину викупив її автор, архітектор Рудольф Уленхаут, і довгий час зберігав у себе в колекції. Спорткар оснащений 310-сильною вісімкою з безпосереднім упорскуванням палива та розвиває 290 км/год.