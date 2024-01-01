Названы самые популярные авто августа в ЕС

По данным JATO Dynamics, в августе самым популярным легковым автомобилем в Европе стал хэтчбек Dacia Sandero. В течение месяца на рынках ЕС было реализовано 15,6 тыс. новых авто этой модели, что на 9% больше, чем в прошлом году.

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Вторым по популярности стал электрический кроссовер Tesla Model Y – 13,4 тыс. ед. (-38%).

На третьем месте компактный кроссовер Toyota Yaris Cross – 13,2 тыс. ед. (+24%).

Четвертый результат продемонстрировал Volkswagen T-Roc – 12,8 тыс. ед. (-15%).

Замыкает лидерскую пятерку Renault Clio – 12,1 тыс. ед. (-5%)