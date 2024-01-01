Названі найпопулярніші авто серпня у ЄС

За даними JATO Dynamics, в серпні найпопулярнішим легковим автомобілем у Європі став хетчбек Dacia Sandero. Впродовж місяця на ринках ЄС було реалізовано 15,6 тис. нових авто цієї моделі, що на 9% більше, ніж торік.

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Другим за популярністю став електричний кросовер Tesla Model Y – 13,4 тис. од. (-38%).

На третьому місці компактний кросовер Toyota Yaris Cross – 13,2 тис. од. (+24%).

Четвертий результат продемонстрував Volkswagen T-Roc – 12,8 тис. од. (-15%).

Замикає лідерську п'ятірку Renault Clio – 12,1 тис. од. (-5%)