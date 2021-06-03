Китайский рынок новых легковых автомобилей является крупнейшим в мире и характеризуется очень низкой концентрацией продаж топовых моделей.

На ТОП-10 моделей приходится лишь 17,5% рынка, в то время как на ТОП-50 – уже почти половина (49,6%), а на ТОП-100 – 70,3%.

Читайте также: Названы самые популярные автомобили на рынке США

Бестселлером в период 2010-2015 гг. Был Wuling Hongguang, который квалифицируется как микроавтобус (8-местный MPV). С 2017 года лидерство перешло к Volkswagen Lavida, компактному седану, который в 2019 году достиг пика продаж (2,4% рынка).

На конец апреля 2021 года на рынке лидирует Nissan Sylphy, который занял лидирующие позиции в сентябре 2020 года (166 808 шт.; 2,4% доли рынка). На втором месте – Haval Н6, реализованный в количестве 140 962 шт. (2% рынка). Замыкает подиум Changan CS75 (130 079 шт.; 1,9% рынка).

На четвертом месте – недавний лидер Volkswagen Lavida (-2 места в рейтинге; 127 814 шт.; 1,8% рынка). Далее следуют Wuling Hongguang Mini EV (125 925 шт.; 1,8%), Toyota Corolla (120 053 шт.; 1,7%), Volkswagen Bora (108 846 шт.; 1,6%) и Buick Excellence GT ( 102137 шт., 1,5%).

Замыкают ТОП-10 Honda CR-V (101 469 шт., 1,5% доли рынка) и Volkswagen Sagitar (97 859 шт.; 1,4% рынка).