Китайський ринок нових легкових автомобілів є найбільшим в світі і характеризується дуже низькою концентрацією продажів топових моделей.

На ТОП-10 моделей припадає лише 17,5% ринку, в той час як на ТОП-50 - вже майже половина (49,6%), а на ТОП-100 - 70,3%.

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Бестселером в період 2010-2015 рр. був Wuling Hongguang, який кваліфікується як мікроавтобус (8-місний MPV). З 2017 року лідерство перейшло до Volkswagen Lavida, компактному седану, який в 2019 році досяг піку продажів (2,4% ринку).

На кінець квітня 2021 року на ринку лідирує Nissan Sylphy, який посів лідируючі позиції в вересні 2020 роки (166 808 шт .; 2,4% частки ринку). На другому місці - Haval Н6, реалізований в кількості 140 962 шт. (2% ринку). Замикає подіум Changan CS75 (130 079 шт .; 1,9% ринку).

На четвертому місці - недавній лідер Volkswagen Lavida (-2 місця в рейтингу; 127 814 шт .; 1,8% ринку). Далі йдуть Wuling Hongguang Mini EV (125 925 шт .; 1,8%), Toyota Corolla (120 053 шт .; 1,7%), Volkswagen Bora (108 846 шт .; 1,6%) і Buick Excellence GT ( 102 137 шт .; 1,5%).

Замикають ТОП-10 Honda CR-V (101 469 шт .; 1,5% частки ринку) і Volkswagen Sagitar (97 859 шт .; 1,4% ринку).