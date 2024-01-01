Названы самые популярные автомобили сентября

ФОТО: УкрАвтопром|
Рено Дастер
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По данным Укравтопром, в прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых авто продолжил удерживать Renault Duster. Вторым по популярности был кроссовер Toyota RAV-4. А "бронзу" месяца получила Mazda CX5.
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В ТОП-10 легковушек сентября 2024 г., по версии Укравтопрома, вошли:
- Renault Duster - 504 ед.;
- Toyota RAV-4 - 295 ед.;
- Mazda CX5 - 161 ед.;
- Toyota Hilux - 148 ед.;
- Skoda Karoq - 138 ед.;
- Hyundai Tucson - 129 ед.;
- Skoda Kodiaq - 129 ед.;
- Skoda Octavia - 128 ед.;
- Volkswagen Touareg - 114 ед.;
- Kia Sportage - 112 ед.