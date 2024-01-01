Названы самые популярные автомобили сентября

По данным Укравтопром, в прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых авто продолжил удерживать Renault Duster. Вторым по популярности был кроссовер Toyota RAV-4. А "бронзу" месяца получила Mazda CX5.

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В ТОП-10 легковушек сентября 2024 г., по версии Укравтопрома, вошли: