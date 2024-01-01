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Названы самые популярные автомобили сентября

Девять из десяти первых позиций заняли кроссоверы.
Составлен рейтинг самых популярных автомобилей сентября - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

Рено Дастер

Евгений Гудущан
logo2 октября, 10:20
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По данным Укравтопром, в прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых авто продолжил удерживать Renault Duster. Вторым по популярности был кроссовер Toyota RAV-4. А "бронзу" месяца получила Mazda CX5.

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В ТОП-10 легковушек сентября 2024 г., по версии Укравтопрома, вошли:

  1. Renault Duster - 504 ед.;
  2. Toyota RAV-4 - 295 ед.;
  3. Mazda CX5 - 161 ед.;
  4. Toyota Hilux - 148 ед.;
  5. Skoda Karoq - 138 ед.;
  6. Hyundai Tucson - 129 ед.;
  7. Skoda Kodiaq - 129 ед.;
  8. Skoda Octavia - 128 ед.;
  9. Volkswagen Touareg - 114 ед.;
  10. Kia Sportage - 112 ед.
#Aвтобизнес #Регистриция автомобиля #Новости