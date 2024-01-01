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Названі найпопулярніші нові автомобілі вересня в Україні

Дев’ять з десяти перших позицій зайняли кросовери.
Складено рейтинг найпопулярніших автомобілів вересня - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

Renault Duster

Євген Гудущан
logo2 жовтня, 10:20
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За даними Укравтопром, у минулому місяці лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster. Другим за популярністю був кросовер Toyota RAV-4. А «бронзу» місяця отримала Mazda CX5.

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До ТОП-10 легковиків вересня 2024 р., за версією Укравтопрому, увійшли:

  1. Renault Duster - 504 од.;
  2. Toyota RAV-4 - 295 од.;
  3. Mazda CX5 - 161 од.;
  4. Toyota Hilux - 148 од.;
  5. Skoda Karoq - 138 од.;
  6. Hyundai Tucson - 129 од.;
  7. Skoda Kodiaq - 129 од.;
  8. Skoda Octavia - 128 од.;
  9. Volkswagen Touareg - 114 од.;
  10. Kia Sportage - 112 од.
#Новини #Реєстрація авто #Автобізнес