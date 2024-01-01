Названі найпопулярніші нові автомобілі вересня в Україні

ФОТО: УкрАвтопром|
Renault Duster
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За даними Укравтопром, у минулому місяці лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster. Другим за популярністю був кросовер Toyota RAV-4. А «бронзу» місяця отримала Mazda CX5.
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До ТОП-10 легковиків вересня 2024 р., за версією Укравтопрому, увійшли:
- Renault Duster - 504 од.;
- Toyota RAV-4 - 295 од.;
- Mazda CX5 - 161 од.;
- Toyota Hilux - 148 од.;
- Skoda Karoq - 138 од.;
- Hyundai Tucson - 129 од.;
- Skoda Kodiaq - 129 од.;
- Skoda Octavia - 128 од.;
- Volkswagen Touareg - 114 од.;
- Kia Sportage - 112 од.