Названі найпопулярніші нові автомобілі вересня в Україні

За даними Укравтопром, у минулому місяці лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster. Другим за популярністю був кросовер Toyota RAV-4. А «бронзу» місяця отримала Mazda CX5.

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До ТОП-10 легковиків вересня 2024 р., за версією Укравтопрому, увійшли: