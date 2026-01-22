Названы самые популярные бензиновые авто 2025 года

В 2025 году украинский рынок новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями продемонстрировал спад. По данным Укравтопрома, автопарк страны пополнился 26,3 тыс. новых бензиновых авто, что на 6 процентов меньше, чем в 2024 году.

Читайте также: Спрос на дизельные авто в 2025 году сократился: названы причины

Сокращение продаж сопровождалось уменьшением рыночной доли бензиновых моделей. Если в 2024 году они занимали около 40 процентов сегмента новых легковушек, то в 2025 году этот показатель снизился до 32 процентов. Такая динамика свидетельствует о постепенном смещении спроса в сторону электромобилей и гибридов, а также об общем подорожании содержания бензиновых авто.

Лидером рынка новых бензиновых автомобилей в 2025 году стал кроссовер Hyundai Tucson, который разошелся тиражом 2198 единиц. Популярность модели объясняется сбалансированным соотношением цены, комплектаций и адаптацией к украинским условиям эксплуатации.

В пятерку самых популярных новых бензиновых авто вошли:

Hyundai Tucson – 2198 единиц Mazda CX-5 – 1652 единицы Skoda Octavia – 1458 единиц Renault Duster – 1289 единиц Kia Sportage – 1157 единиц

В отличие от сегмента новых авто, рынок импортируемых подержанных бензиновых автомобилей продемонстрировал положительную динамику. В 2025 году украинцы приобрели 117,6 тыс. таких машин, что на 12 процентов больше по сравнению с предыдущим годом.

В то же время доля бензиновых авто в структуре первичных регистраций подержанных легковушек сократилась с 47 до 43 процентов. Это указывает на постепенный рост интереса к альтернативным типам силовых установок даже в сегменте авто с пробегом.

Самыми популярными импортируемыми бензиновыми моделями в 2025 году стали:

Volkswagen Golf – 7889 единиц Volkswagen Tiguan – 6204 единицы Audi Q5 – 6093 единицы Nissan Rogue – 5665 единиц Audi A4 – 3961 единица

Аналитики отмечают, что бензиновые автомобили постепенно теряют доминирующие позиции на рынке новых авто из-за роста конкуренции со стороны электротранспорта и гибридов, а также из-за ценового давления на топливо и роста налогов. В то же время в сегменте импортируемых подержанных машин бензиновые модели остаются привлекательными благодаря более широкому выбору, более низкой цене входа и простоте обслуживания.

Ожидается, что в 2026 году эта тенденция сохранится: новые бензиновые авто и в дальнейшем будут уступать долю альтернативным технологиям, тогда как вторичный рынок будет оставаться ключевым каналом их сбыта.