Спрос на дизельные авто в 2025 году сократился: названы причины

В 2025 году украинский автопарк пополнился 64,5 тысячами легковых автомобилей с дизельными двигателями. По данным "Укравтопрома", этот показатель на 12 процентов меньше по сравнению с предыдущим годом, что подтверждает устойчивую тенденцию к постепенному снижению интереса потребителей к дизельным силовым агрегатам.

Структура рынка дизельных автомобилей в течение года демонстрировала сокращение как в сегменте новых авто, так и среди импортируемых подержанных машин. Всего было реализовано:

14,2 тысячи новых дизельных автомобилей, что на 20 процентов меньше, чем в 2024 году.

50,3 тысячи подержанных дизельных авто, ввезенных из-за границы, что на 9 процентов меньше в годовом измерении.

Доля дизельных машин на рынке новых легковушек сократилась до 17,4 процента против 25,6 процента годом ранее. Аналогичная динамика наблюдается и в сегменте импорта: среди подержанных легковых автомобилей дизельные модели охватили 18,3 процента рынка, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 24,8 процента.

Эксперты объясняют такое падение сразу несколькими факторами. Во-первых, растет конкуренция со стороны гибридных и электрических автомобилей. Во-вторых, дизельные модели постепенно теряют привлекательность из-за сложных экологических требований в Европе, что ограничивает импорт свежих моделей. В-третьих, стоимость обслуживания современных дизельных двигателей растет из-за сложных систем очистки выхлопа.

Несмотря на общее сокращение сегмента, отдельные модели сохраняют стабильный спрос среди украинских покупателей.

В пятерку самых популярных новых дизельных легковушек в 2025 году вошли:

Renault Duster – 3 524 автомобиля. Toyota Land Cruiser Prado – 1 830 автомобилей. Volkswagen Touareg – 1 388 автомобилей. Skoda Kodiaq – 858 автомобилей. Volkswagen Tiguan – 823 автомобиля.

В сегменте импортируемых подержанных дизельных авто лидерство сохранили массовые европейские модели, ориентированные на доступность и умеренную стоимость эксплуатации:

Renault Megane – 4 186 автомобилей. Nissan Qashqai – 3 444 автомобиля. Skoda Octavia – 3 259 автомобилей. Volkswagen Passat – 2 773 автомобиля. Volkswagen Golf – 1 790 автомобилей.

Аналитики рынка отмечают, что дизель остается востребованным в сегменте кроссоверов и внедорожников, где покупатели ценят высокий крутящий момент и экономичность на трассе. В то же время в компактном и среднем классе дизельные двигатели постепенно уступают гибридным установкам и бензиновым турбомоторам.

При текущей динамике доля дизельных автомобилей в Украине и в дальнейшем будет уменьшаться, а основной спрос будет смещаться в сторону электрифицированных моделей и импорта авто с альтернативными типами силовых установок.