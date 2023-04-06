Спрос на подержанные автомобили постепенно растет, а фавориты не меняются.

В марте украинский автопарк пополнили 14,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек. Это на 6% больше, чем в феврале, сообщает Укравтопром.

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Наиболее популярным автомобилем среди ввезенного секонд-хенда остается Renault Megane. В течение месяца на украинские номера перешли 1155 автомобилей этой модели. Второй результат у Volkswagen Golf – 1030 шт. На третьем месте Skoda Octavia – 820 шт. Также в ТОП-5 месяце остались Volkswagen Passat (641 шт.) и Ford Focus (384 шт.).

Средний возраст подержанных автомобилей, перешедших в марте на украинские номера составляет 11 лет, а самым старым автомобилем был Mercedes-Benz S-класса 1993 года выпуска.

Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине получили почти 39,2 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы, что в три с половиной раза больше реализации новых машин за тот же период.