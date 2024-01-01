Автомобили каких цветов покупают в Украине

Как информирует Укравтопром, самым популярным цветом на украинском рынке новых легковых авто в 2024 г. стал белый. Более 35% новых легковушек, из реализованных в прошлом году, были белого цвета. Лидерство в команде белых завоевал Renault Duster.

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Треть реализованных авто была окрашена в серый цвет. Наиболее многочисленным из них также стал компактный кроссовер Renault Duster.

Автомобили черного цвета выбрали 15% покупателей, и это третий результат. В этой расцветке чаще других регистрировались автомобили модели Toyota Camry.

На авто в синем цвете свой выбор остановили 7% покупателей. Здесь самым популярным стал электромобиль Volkswagen ID.4.

Замыкает пятерку самых популярных цветов на украинском рынке новых легковушек – зеленый (3%). Лидер среди зеленых – кроссовер Toyota RAV-4.

Также в ТОП-10 цветов 2024 года вошли: красный (2,9%), бежевый (2%), коричневый (1%), желтый (0,6%) и оранжевый (0,4%).