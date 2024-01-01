Названы самые популярные гибриды апреля

В апреле автопарк Украины пополнили более 2,7 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV), сообщает Укравтопром. Это на 46% больше, чем в прошлом году.

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Доля новых авто в этом количестве составила 63%, против 51% в прошлом году.

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (268 ед.). Второй результат у Audi Q8 (112 ед.). Третий по популярности Toyota Yaris Cross (109 ед.)

Среди импортируемых гибридов с пробегом первенство у Toyota Prius (74 ед.). Также в лидерской тройке: KIA Niro (58 ед.) и Toyota RAV-4 (47 ед.).