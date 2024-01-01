Названо найпопулярніші гібриди квітня

У квітні автопарк України поповнили понад 2,7 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), повідомляє Укравтопром. Це на 46% більше, ніж торік.

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Частка нових авто в цій кількості становила 63%, проти 51% торік.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (268 од.). Другий результат у Audi Q8 (112 од.). Третій за популярністю Toyota Yaris Cross (109 од.)

Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у Toyota Prius (74 од.). Також у лідерській трійці: KIA Niro (58 од.) та Toyota RAV-4 (47 од.).