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Названы самые популярные новые авто Европы

В списке лидеров всего одна модель японского бренда, которая расположилась на девятой строчке рейтинга.
Опубликован рейтинг самых популярных авто ЕС- Auto24

Renault Clio

Евгений Гудущан
logo1 июля, 11:11
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По итогам первых пяти месяцев 2025 года Renault Clio стал самым популярным в Европе автомобилем - его продажи, по данным focus2move на которые ссылается Укравтопром выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 7,7%.

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Напомним, в прошлом году лидерство принадлежало Dacia Sandero.

ТОП-10 моделей на рынке новых авто Европы:

  • Renault Clio (+7,7%);
  • Dacia Sandero (-8,4%);
  • Volkswagen T-Roc (+0,3%);
  • Volkswagen Golf (-16,7%);
  • Volkswagen Tiguan (+11,8%);
  • Dacia Duster (+7,1%);
  • Citroen C3 (-10,9%);
  • Opel Corsa (+7%);
  • Toyota Yaris (-12,9%);
  • Peugeot 2008 (+2,5%).
#Новости #Aвтобизнес