Названы самые популярные новые авто Европы

По итогам первых пяти месяцев 2025 года Renault Clio стал самым популярным в Европе автомобилем - его продажи, по данным focus2move на которые ссылается Укравтопром выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 7,7%.

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Напомним, в прошлом году лидерство принадлежало Dacia Sandero.

ТОП-10 моделей на рынке новых авто Европы: