Названо найпопулярніші нові авто Європи

Renault Clio
Посилання скопійовано!
За підсумками перших п’яти місяців 2025 року Renault Clio став найпопулярнішим в Європі автомобілем - його продажі, за даними focus2move на які посилається Укравтопром зросли відносно аналогічного періоду минулого року на 7,7%.
Читайте також: Названо найпопулярніші автомобілі світу 2025 року
Нагадаємо, торік лідерство належало Dacia Sandero.
ТОП-10 моделей на ринку нових авто Європи:
- Renault Clio (+7,7%);
- Dacia Sandero (-8,4%);
- Volkswagen T-Roc (+0,3%);
- Volkswagen Golf (-16,7%);
- Volkswagen Tiguan (+11,8%);
- Dacia Duster (+7,1%);
- Citroen C3 (-10,9%);
- Opel Corsa (+7%);
- Toyota Yaris (-12,9%);
- Peugeot 2008 (+2,5%).