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Названо найпопулярніші нові авто Європи

У списку лідерів усього одна модель японського бренду, яка розташувалась на дев’ятій сходинці рейтингу.
Опубліковано рейтинг найпопулярніших авто ЄС- Auto24

Renault Clio

Євген Гудущан
logo1 липня, 11:11
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За підсумками перших п’яти місяців 2025 року Renault Clio став найпопулярнішим в Європі автомобілем - його продажі, за даними focus2move на які посилається Укравтопром зросли відносно аналогічного періоду минулого року на 7,7%.

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Нагадаємо, торік лідерство належало Dacia Sandero.

ТОП-10 моделей на ринку нових авто Європи:

  • Renault Clio (+7,7%);
  • Dacia Sandero (-8,4%);
  • Volkswagen T-Roc (+0,3%);
  • Volkswagen Golf (-16,7%);
  • Volkswagen Tiguan (+11,8%);
  • Dacia Duster (+7,1%);
  • Citroen C3 (-10,9%);
  • Opel Corsa (+7%);
  • Toyota Yaris (-12,9%);
  • Peugeot 2008 (+2,5%).
#Новини #Автобізнес