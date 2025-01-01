Названо найпопулярніші нові авто Європи

За підсумками перших п’яти місяців 2025 року Renault Clio став найпопулярнішим в Європі автомобілем - його продажі, за даними focus2move на які посилається Укравтопром зросли відносно аналогічного періоду минулого року на 7,7%.

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Нагадаємо, торік лідерство належало Dacia Sandero.

ТОП-10 моделей на ринку нових авто Європи: