Renault Duster остается самым популярным новым легковым автомобилем в Украине.
По данным Укравтопром, в ноябре более 34% рынка новых легковушек сформировали десять самых популярных в Украине моделей.
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На вершине рейтинга остается компактный кроссовер Renault Duster. В лидерскую десятку вернулся Kia Sportage.
Десятка бестселлеров ноября 2023 года:
- Renault Duster - 355 ед.;
- Volkswagen ID.4 - 297 ед.;
- Toyota RAV-4 - 252 ед.;
- Nissan Qashqai - 204 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 146 ед.;
- Skoda Karoq - 140 ед.;
- Mazda CX5 - 128 ед.;
- Skoda Kodiaq - 127 ед.;
- Kia Sportage - 102 ед.;
- Mercedes-Benz GLE - 102 ед.