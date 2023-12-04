Renault Duster остается самым популярным новым легковым автомобилем в Украине.

По данным Укравтопром, в ноябре более 34% рынка новых легковушек сформировали десять самых популярных в Украине моделей.

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На вершине рейтинга остается компактный кроссовер Renault Duster. В лидерскую десятку вернулся Kia Sportage.

Десятка бестселлеров ноября 2023 года:

  • Renault Duster - 355 ед.;
  • Volkswagen ID.4 - 297 ед.;
  • Toyota RAV-4 - 252 ед.;
  • Nissan Qashqai - 204 ед.;
  • Toyota Land Cruiser Prado - 146 ед.;
  • Skoda Karoq - 140 ед.;
  • Mazda CX5 - 128 ед.;
  • Skoda Kodiaq - 127 ед.;
  • Kia Sportage - 102 ед.;
  • Mercedes-Benz GLE - 102 ед.