Названы самые популярные новые автомобили ноября 4 декабря 2023 , 16:06 0

Renault Duster остается самым популярным авто в Украине

Renault Duster остается самым популярным новым легковым автомобилем в Украине. По данным Укравтопром, в ноябре более 34% рынка новых легковушек сформировали десять самых популярных в Украине моделей. Читайте также: Duster 2023 года не справился с "лосиным тестом": видео На вершине рейтинга остается компактный кроссовер Renault Duster. В лидерскую десятку вернулся Kia Sportage. Десятка бестселлеров ноября 2023 года: Renault Duster - 355 ед.;

Volkswagen ID.4 - 297 ед.;

Toyota RAV-4 - 252 ед.;

Nissan Qashqai - 204 ед.;

Toyota Land Cruiser Prado - 146 ед.;

Skoda Karoq - 140 ед.;

Mazda CX5 - 128 ед.;

Skoda Kodiaq - 127 ед.;

Kia Sportage - 102 ед.;

Mercedes-Benz GLE - 102 ед.

Автор: Евгений Гудущан Редактор Авто24

Источник: УкрАвтопром

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