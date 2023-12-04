Renault Duster залишається найпопулярнішим новим легковим автомобілем в Україні

За даними Укравтопром, у листопаді понад 34% ринку нових легковиків сформували десять найпопулярніших в Україні моделей.

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На вершині рейтингу залишається компактний кросовер Renault Duster. До лідерської десятки повернувся Kia Sportage.

Десятка бестселерів листопада 2023 року, за версією Укравтопрома:

  • Renault Duster - 355 од.;
  • Volkswagen ID.4 - 297 од.;
  • Toyota RAV-4 - 252 од.;
  • Nissan Qashqai - 204 од.;
  • Toyota Land Cruiser Prado - 146 од.;
  • Skoda Karoq - 140 од.;
  • Mazda CX5 - 128 од.;
  • Skoda Kodiaq - 127 од.;
  • Kia Sportage - 102 од.;
  • Mercedes-Benz GLE - 102 од.