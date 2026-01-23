Названы самые популярные новые легковушки 2025 года в Украине

В 2025 году украинский автопарк пополнился 81,3 тыс. новых легковых автомобилей. По данным Укравтопрома, структура спроса продемонстрировала существенную разницу между частным и корпоративным сегментами рынка.

Из общего объема продаж 56,6 тыс. автомобилей было приобретено физическими лицами, тогда как юридические лица оформили 24,7 тыс. сделок. В годовом измерении частный сегмент вырос на 28 процентов, что свидетельствует о восстановлении потребительской активности населения. В то же время корпоративные продажи сократились на 2 процента, что может быть связано с оптимизацией автопарков компаний, сдержанными инвестициями бизнеса и общей экономической и политической неопределенностью.

В частном сегменте покупатели чаще всего выбирали модели с электрифицированными силовыми установками и популярные кроссоверы среднего класса. Пятерка лидеров выглядит так:

Volkswagen ID.Unyx – 3061 автомобиль BYD Song Plus – 2903 автомобиля Toyota RAV4 – 2858 автомобилей Hyundai Tucson – 2042 автомобиля Renault Duster – 1602 автомобиля

Доминирование электрической модели Volkswagen ID.Unyx и высокие позиции BYD Song Plus свидетельствуют об устойчивом росте интереса частных покупателей к электромобилям и гибридным технологиям, а также о привлекательности китайских брендов по соотношению цены и оснащения.

В корпоративном секторе структура спроса носит более прагматичный характер. Бизнес традиционно ориентируется на выносливые, универсальные и относительно недорогие в обслуживании модели. Лидерами продаж среди юридических лиц стали:

Renault Duster – 3769 автомобилей Skoda Octavia – 1147 автомобилей Skoda Kodiaq – 827 автомобилей Toyota Land Cruiser Prado – 821 автомобиль Toyota RAV4 – 756 автомобилей

Абсолютное лидерство Renault Duster в корпоративном сегменте объясняется его универсальностью, приемлемой ценой владения и адаптированностью к сложным дорожным условиям. Присутствие Skoda Octavia и Kodiaq подтверждает популярность практичных моделей для служебного использования, тогда как Toyota Land Cruiser Prado остается выбором для компаний, работающих в регионах со сложной логистикой и требующих повышенной проходимости.

В целом данные за 2025 год демонстрируют четкую сегментацию спроса. Частные покупатели все активнее выбирают современные технологии, электрифицированные модели и городские кроссоверы. Корпоративные клиенты, свою очередь, сохраняют фокус на проверенных решениях, надежности и функциональности.