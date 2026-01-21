Какой автомобиль стал самым популярным на крупнейшем рынке мира

В 2025 году сегмент кроссоверов в Китае продемонстрировал стабильный рост спроса. По данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA), совокупные розничные продажи этого класса достигли 11,9 млн единиц, что на 5 процентов больше по сравнению с результатами 2024 года, пишет Укравтопром. Таким образом, кроссоверы остаются одним из ключевых драйверов автомобильного рынка КНР.

Абсолютным лидером сегмента второй раз подряд стала Tesla Model Y. По итогам года в Китае было реализовано 425 337 таких автомобилей. Это позволило модели существенно оторваться от конкурентов и подтвердить статус самого популярного кроссовера на крупнейшем автомобильном рынке мира.

Высокие показатели Tesla Model Y эксперты связывают с сочетанием агрессивной ценовой политики, локального производства на заводе в Шанхае, регулярных обновлений программного обеспечения и высокого спроса на электромобили в крупных городах КНР. Кроме того, государственная поддержка электротранспорта продолжает стимулировать потребителей переходить на электрические модели.

В десятку самых популярных кроссоверов Китая в 2025 году вошли:

Tesla Model Y – 425 337 единиц Geely Xingyue L – 244 068 единиц Geely Boyue L – 232 926 единиц Toyota RAV4 – 204 125 единиц Volkswagen Tiguan L – 202 904 единиц BYD Song Plus – 200 276 единиц BYD Yuan UP – 189 277 единиц Toyota Corolla Cross – 186 575 единиц BYD Song Pro – 180 661 единица Chery Tiggo 8 – 179 465 единиц

Структура рейтинга демонстрирует усиление позиций китайских брендов. В первой десятке сразу пять моделей принадлежат локальным производителям, что свидетельствует о росте конкурентоспособности национальных марок в массовом и среднем сегментах.

В то же время присутствие Tesla, Toyota и Volkswagen подтверждает сохранение интереса потребителей к глобальным брендам, особенно в сегменте технологических и хорошо известных моделей.

Всего в 2025 году продажи новых автомобилей в Китае превысили 34 млн единиц, делая его крупнейшим в мире, в то время как США остается вторым по величине, с продажами около 16 млн. новых авто.