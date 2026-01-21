Укр
Який автомобіль став найпопулярнішим на найбільшому ринку світу

Авторинок Китаю вже у кілька разів більший ніж ринок США. А лідирує на китайському ринку американська Tesla Model Y.
Євген Гудущан
logo21 січня, 23:23
У 2025 році сегмент кросоверів у Китаї продемонстрував стабільне зростання попиту. За даними Китайської асоціації пасажирських автомобілів (CPCA), сукупні роздрібні продажі цього класу досягли 11,9 млн одиниць, що на 5 відсотків більше порівняно з результатами 2024 року, пише Укравтопром. Таким чином, кросовери залишаються одним із ключових драйверів автомобільного ринку КНР.

Абсолютним лідером сегмента вдруге поспіль стала Tesla Model Y. За підсумками року в Китаї було реалізовано 425 337 таких автомобілів. Це дозволило моделі суттєво відірватися від конкурентів і підтвердити статус найпопулярнішого кросовера на найбільшому автомобільному ринку світу.

Високі показники Tesla Model Y експерти пов’язують із поєднанням агресивної цінової політики, локального виробництва на заводі в Шанхаї, регулярних оновлень програмного забезпечення та високого попиту на електромобілі у великих містах КНР. Крім того, державна підтримка електротранспорту продовжує стимулювати споживачів переходити на електричні моделі.

До десятки найпопулярніших кросоверів Китаю у 2025 році увійшли:

  1. Tesla Model Y – 425 337 одиниць
  2. Geely Xingyue L – 244 068 одиниць
  3. Geely Boyue L – 232 926 одиниць
  4. Toyota RAV4 – 204 125 одиниць
  5. Volkswagen Tiguan L – 202 904 одиниць
  6. BYD Song Plus – 200 276 одиниць
  7. BYD Yuan UP – 189 277 одиниць
  8. Toyota Corolla Cross – 186 575 одиниць
  9. BYD Song Pro – 180 661 одиниця
  10. Chery Tiggo 8 – 179 465 одиниць

Структура рейтингу демонструє посилення позицій китайських брендів. У першій десятці одразу п’ять моделей належать локальним виробникам, що свідчить про зростання конкурентоспроможності національних марок у масовому та середньому сегментах.

Водночас присутність Tesla, Toyota та Volkswagen підтверджує збереження інтересу споживачів до глобальних брендів, особливо у сегменті технологічних та добре відомих моделей.

Загалом у 2025 році продажі нових автомобілів в Китаї перевищили 34 млн одиниць, роблячи його найбільшим у світі, в той час як США залишається другим за величиною, з продажами близько 16 млн. нових авто.

