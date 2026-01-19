Китайські авто зайняли 30% українського ринку

У 2025 році українці придбали майже 29,3 тисячі легкових автомобілів китайського походження, що вдвічі перевищує показник 2024 року. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром». Така динаміка свідчить про суттєву трансформацію структури автомобільного ринку та зростання впливу китайських брендів у сегменті електротранспорту.

Із загального обсягу імпорту на нові автомобілі припало близько 24 тисяч одиниць, що на 118 відсотків більше, ніж роком раніше. Водночас сегмент уживаних авто з КНР зріс до майже 5,3 тисячі одиниць, продемонструвавши приріст на рівні 61 відсотка.

За підсумками року автомобілі китайського походження охопили 29,5 відсотка українського ринку нових легкових авто. Таким чином, майже кожен третій новий автомобіль, проданий в Україні, мав китайське походження. У сегменті першої реєстрації вживаних авто частка «китайців» залишилась відносно низькою і становила 1,9 відсотка, що пояснюється поки ще обмеженим обсягом експорту уживаних моделей із внутрішнього ринку КНР.

Ключовою особливістю імпорту стала домінація електромобілів. Частка електрокарів серед легковиків з Китаю досягла 91 відсотка. Це підтверджує стратегічну перевагу китайських виробників у сфері електротехнологій, а також високий попит українських споживачів на доступні електричні моделі з великим запасом ходу та сучасним оснащенням.

Найпопулярніші моделі нових автомобілів китайського походження у 2025 році:

Volkswagen ID.Unyx — 3160 одиниць BYD Song Plus — 2995 одиниць BYD Leopard 3 — 1623 одиниці Zeekr 7X — 1558 одиниць BYD Sea Lion 07 — 1342 одиниці

Лідерство Volkswagen ID.Unyx демонструє ефективність стратегії спільного виробництва європейських брендів на китайських платформах, що дозволяє поєднати впізнаваність марки з конкурентною ціною. Водночас бренд BYD підтвердив статус одного з ключових гравців електричного сегмента, одразу трьома моделями у топ-п’ятірці.

У сегменті вживаних авто перші позиції зайняли такі моделі:

Zeekr 001 — 571 одиниця Polestar 2 — 297 одиниць Zeekr 7X — 273 одиниці Audi Q4 — 260 одиниць Tesla Model 3 — 242 одиниці

Популярність Zeekr та Polestar свідчить про зростаючий інтерес до преміальних електромобілів китайського виробництва, які пропонують технологічне оснащення значно вище ніж у європейських аналогів за помітно нижчою вартістю.