Китайские авто заняли 30% украинского рынка

В 2025 году украинцы приобрели почти 29,3 тысячи легковых автомобилей китайского происхождения, что вдвое превышает показатель 2024 года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром". Такая динамика свидетельствует о существенной трансформации структуры автомобильного рынка и рост влияния китайских брендов в сегменте электротранспорта.

Читайте также: Канада снова открывает двери для китайских электромобилей

Из общего объема импорта на новые автомобили пришлось около 24 тысяч единиц, что на 118 процентов больше, чем годом ранее. В то же время сегмент подержанных авто из КНР вырос до почти 5,3 тысячи единиц, продемонстрировав прирост на уровне 61 процента.

По итогам года автомобили китайского происхождения охватили 29,5 процента украинского рынка новых легковых авто. Таким образом, почти каждый третий новый автомобиль, проданный в Украине, имел китайское происхождение. В сегменте первой регистрации подержанных авто доля "китайцев" осталась относительно низкой и составила 1,9 процента, что объясняется пока еще ограниченным объемом экспорта подержанных моделей с внутреннего рынка КНР.

Ключевой особенностью импорта стала доминация электромобилей. Доля электрокаров среди легковушек из Китая достигла 91 процента. Это подтверждает стратегическое преимущество китайских производителей в сфере электротехнологий, а также высокий спрос украинских потребителей на доступные электрические модели с большим запасом хода и современным оснащением.

Самые популярные модели новых автомобилей китайского происхождения в 2025 году:

Volkswagen ID.Unyx - 3160 единиц BYD Song Plus - 2995 единиц BYD Leopard 3 - 1623 единицы Zeekr 7X - 1558 единиц BYD Sea Lion 07 - 1342 единицы

Лидерство Volkswagen ID.Unyx демонстрирует эффективность стратегии совместного производства европейских брендов на китайских платформах, что позволяет совместить узнаваемость марки с конкурентной ценой. В то же время бренд BYD подтвердил статус одного из ключевых игроков электрического сегмента, сразу тремя моделями в топ-пятерке.

В сегменте подержанных авто первые позиции заняли следующие модели:

Zeekr 001 - 571 единица Polestar 2 - 297 единиц Zeekr 7X - 273 единицы Audi Q4 - 260 единиц Tesla Model 3 - 242 единицы

Популярность Zeekr и Polestar свидетельствует о растущем интересе к премиальным электромобилей китайского производства, которые предлагают технологическое оснащение значительно выше чем у европейских аналогов по заметно более низкой стоимости.