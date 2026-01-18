Канада снова открывает двери для дешевых китайских электромобилей

В конце 2024 года Канада, следуя примеру США, ввела 100-процентный тариф на электромобили китайского производства. Фактически это полностью закрыло рынок для брендов из КНР и должно было защитить местных производителей и рабочие места. В ответ Китай ударил по канадскому экспорту - пошлина на семена канолы выросла до 84%, что почти парализовало отрасль стоимостью миллиарды долларов. Теперь сценарий меняется, сообщает Auto24, ссылаясь на данные Carscoops.

Согласно новой договоренности, достигнутой премьер-министром Канады Марком Карни и председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, тариф на китайские электромобили снижается примерно до 6,1 процента. Кроме того, Канада ослабит ограничения на импорт стали и алюминия.

Ограниченный, но символический импорт

Канада позволит импортировать до 49 000 китайских электромобилей в год по сниженным тарифам. К пятому году действия соглашения этот лимит возрастет до 70 000 автомобилей. По словам Карни, это возвращение к уровням 2023 года - последнего полного года перед введением жестких ограничений.

Однако, в абсолютных цифрах это немного: в прошлом году канадцы купили около 1,9 миллиона автомобилей. Впрочем, в сегменте электромобилей влияние может быть ощутимым, особенно учитывая привлекательные цены китайских моделей.

Китай идет навстречу фермерам

Со своей стороны Китай до 1 марта снизит пошлину на канолу с 84 до примерно 15 процентов. Для канадских фермеров это фактически возвращение доступа к одному из ключевых рынков сбыта.

Поле рапса сорта Канола (Источник: Carscoops)

Этот шаг стал частью более широких усилий по восстановлению отношений между Оттавой и Пекином и стал результатом первого за почти десять лет визита канадского премьера в Китай на таком высоком уровне.

Автопром - против, правительство - за

Несмотря на позитивные сигналы для агросектора, соглашение вызывает резкую критику со стороны автомобильных профсоюзов и части политиков. Они опасаются, что приток дешевых электромобилей усилит конкуренцию на рынке, который и без того переживает непростые времена. Премьер Онтарио Даг Форд еще до финальной встречи заявил, что выступает против отмены тарифов. В регионе опасаются потери рабочих мест и давления на местных производителей.

Инвестиции вместо потерь

Марка Карни эти предостережения не убеждают. По его словам, соглашение должно привести к “значительным” китайских инвестиций в автомобильный сектор Канады.“Чтобы Канада смогла построить собственный конкурентоспособный сектор электромобилей, нам нужно учиться у инновационных партнеров, получать доступ к их цепочкам поставок и увеличивать внутренний спрос”, - подчеркнул премьер.

США остаются в стороне

Очевидно, что решение Оттавы не вызовет восторга в Вашингтоне. Администрация президента США Дональда Трампа, которая придерживается жесткой линии в отношении китайских электромобилей, вряд ли поддержит такой подход. Впрочем, американские фермеры, пострадавшие от тарифных войн, могут смотреть на канадско-китайское соглашение только с завистью и желанием, чтобы подобный компромисс появился и в США.