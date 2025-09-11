Какие бронемашины передает Канада для ВСУ

Это лишь один из этапов поставки пакета канадской помощи. Как говорится на сайте оборонного ведомства Канады, еще до нынешних Рождественских праздников Киев получит из Оттавы всю партию техники из обещанных 50 единиц.

Напомним, поставки этой техники идет поэтапно. Еще летом прошлого года редакция Авто24 писала об отгрузке из Канады первых десяти броневиков ACSV (Armored Combat Support Vehicles) в медико-санитарном исполнении.

Построенные на шасси легкой бронированной машины LAV 6.0, эти медицинские машины уже осенью работали на передовой. Украинцы легко овладевали управлением этими машинами в разных версиях (см. видео ниже).

Здесь стоит добавить, что упомянутые выше санитарные машины поступили в ВСУ в полной комплектации медицинского оборудования, инструментария, лекарств, перевязочных материалов для безопасной эвакуации и лечебной поддержки раненых.

Какого исполнения упомянутые выше восемь машин, не сообщается. Это могут быть различные модификации, начиная от транспортеров для перевозки личного состава, командно-штабных машин, так и заканчивая версиями для инженерной поддержки, мобильного ремонта (см. видео ниже) или радиоэлектронной борьбы.

Для всех версий общим является шасси – колесная платформа LAV 6.0 8х8, чья масса в отдельных исполнениях может доходить до 28 т. Здесь классическая бронированная капсула с V-образной конфигурацией от пола вверх, где может разместиться семь десантников и три члена экипажа.

В боевой версии сверху на башне установлена 25-мм автоматическая пушка M242 Busmaster. В дополнение в комплектацию может входить легкий (7,62 мм) или тяжелый пулемет калибра 12,7 мм.

В моторной нише 8-колесной машины с системой централизованной подкачки шин установлен 6-цилиндровый турбодизельный двигатель Caterpillar мощностью 450 л. с. В среднем по распределению массы относительно силового потенциала приходится в пределах 15,7 л.с. на каждую тонну веса. Однако это не постоянное сравнение, потому что все зависит от комплектации и общей массы.

Всего с февраля 2022 года Канада предоставила Украине помощь на почти 22 миллиарда долларов, в т.ч. более 6,5 миллиарда долларов военной помощи. Это включает многоцелевые беспилотники, бронированные машины боевой поддержки, камеры высокого разрешения, боеприпасы большого калибра, а также стрелковое оружие и боеприпасы.