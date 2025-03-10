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Сколько канадских бронеавтомобилей Senator прибыло в Украину

Украина получила очередную партию бронеавтомобилей Senator. В транспортном пакете канадского завода Roshel была юбилейная 1700-я машина, поставленная Киеву с начала войны.
Украинский автопарк канадских бронемашин "Сенатор" превысил 1700 единиц - Auto24

ФОТО: Скриншот Авто24|

С сентября 2024-го по март 2025-го Roshel поставил Украине более 300 бронемашин Senator

Валентин Ожго
logo12 марта, 16:50
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Таким образом Украина стала обладателем крупнейшего парка "Сенаторов" в мире. Как говорится в интервью руководителя и владельца завода Романа Шимонова для телеканала CP24, на которое ссылаются Militarnyi и другие мировые источники, такого количества бронеавтомобилей компания Roshel еще ни одной стране не поставляла.

Сейчас основная часть производимой заводом техники идет на экспорт. На сборочной линии Roshel в городе Онтарио в режиме полного рабочего дня работает почти полтысячи человек. Они ежемесячно выпускают по 120 бронеавтомобилей Senator

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В ходе интервью господин Роман заявил, что из более 1700 поставленных Украине бронеавтомобилей 90% были профинансированы иностранными правительствами, в том числе и украинским. Канада профинансировала 10% поставок.

В среднем каждый Senator, описание которого редакция Авто24 подавала не однократно, стоит в пределах 600 000 долларов.

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