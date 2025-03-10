Сколько канадских бронеавтомобилей Senator прибыло в Украину

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С сентября 2024-го по март 2025-го Roshel поставил Украине более 300 бронемашин Senator
Таким образом Украина стала обладателем крупнейшего парка "Сенаторов" в мире. Как говорится в интервью руководителя и владельца завода Романа Шимонова для телеканала CP24, на которое ссылаются Militarnyi и другие мировые источники, такого количества бронеавтомобилей компания Roshel еще ни одной стране не поставляла.
Сейчас основная часть производимой заводом техники идет на экспорт. На сборочной линии Roshel в городе Онтарио в режиме полного рабочего дня работает почти полтысячи человек. Они ежемесячно выпускают по 120 бронеавтомобилей Senator
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В ходе интервью господин Роман заявил, что из более 1700 поставленных Украине бронеавтомобилей 90% были профинансированы иностранными правительствами, в том числе и украинским. Канада профинансировала 10% поставок.
В среднем каждый Senator, описание которого редакция Авто24 подавала не однократно, стоит в пределах 600 000 долларов.