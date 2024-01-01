Модельный ряд бронемашин Roshel пополнился еще двумя машинами

По словам генерального директора компании Романа Шимонова на его Х-странице, обе модели уже в производстве и отсчет заключенных контрактов идет на сотни. Поставки уже начались и будут продолжаться до конца года и в дальнейшем.

Будут ли такие машины поставляться в Украину, особенно эвакуационная медицинская версия, не сообщается.

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Senator Medical Evacuation разработан для критических медицинских задач. Детали не раскрываются, но там, вероятно, действует классическая для такой размерной группы машин версия размещения раненых во время эвакуации – два лежачих места на нижних лавках и столько же на подвесных системах во втором ярусе на носилках вдоль бортов.

По другой схеме можно перевозить шесть сидячих раненых на нижних скамьях с каждой стороны по формуле 3+3.

Что касается других характеристик этой машины, то они по силовым характеристикам, ходовыми возможностями и бронезащите соответствуют ТТХ уже знакомых в Украине моделей Senator.

Об упомянутой выше модели Captain сведения отсутствуют. Очевидно, речь идет о командно-штабной машине на базе универсального многоцелевого транспортного средства Roshel.