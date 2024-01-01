Сколько бронеавтомобилей Senator попало в Украину

Точное количество отправленной Киеву техники озвучил в интервью изданию Army Recognition генеральный директор компании Роман Шимонов в ходе выставки MSPO2024 в Польше. В Украину поступило 1400 машин.

Это свидетельствует об активных поставках техники в Украину. Если учесть предыдущий показатель, то за этот промежуток времени завод отгрузил Украине три сотни машин Senator. В среднем по сто машин ежемесячно.

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Закупались они благодаря различным источникам финансирования – за счет различных организаций и правительственных учреждений, фондов и добровольных взносов из Канады, Чехии и США.

Правда, эксперты склоняются к мнению, что основные доноры остаются неизвестными, поскольку указанные выше транши заказов не дотягивают даже до половины предоставленных Киеву автомобилей.

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Предполагается, что до конца года количество поставленных Senator достигнет 2000 единиц.