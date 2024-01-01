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Скільки бронеавтомобілів Senator потрапило в Україну

Від початку повномасштабної війни канадська компанія Roshel Smart Armored Vehicles поставила в Україну 1400 броньованих машин сімейства Senator. Невдовзі у виробника очікуються нові моделі, у т.ч. з колісною формулою 8x8.
В середньому щомісяця Roshel відвантажує Україні по сто броньовиків Senator - Auto24

ФОТО: Adam Świerkowski|

Пікап Senator MRAP з дистанційно керованим модулем озброєння Таврія-23 на подіумі MSPO2024 в Польщі

Валентин Ожго
logo23 вересня, 17:45
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Точну кількість відправленої Києву техніки озвучив в інтерв’ю виданню Army Recognition генеральний директор компанії Роман Шимонов у ході виставки MSPO2024 в Польщі. До України надійшло 1400 машин.

Це свідчить про активне постачання техніки в Україну. Якщо врахувати попередній показник, то за цей проміжок часу завод відвантажив Україні три сотні машин Senator. В середньому по сто машин щомісяця.

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Закупались вони завдяки різним джерелам фінансування – коштом різних організацій та урядових установ, фондів й добровільних внесків з Канади, Чехії та США.

Щоправда, експерти схиляються до думки, що основні донори залишаються невідомими, оскільки зазначені вище транші замовлень не дотягують навіть до половини наданих Києву автомобілів.

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Припускається, що до кінця року кількість поставлених Senator досягне 2000 одиниць.

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