Скільки бронеавтомобілів Senator потрапило в Україну

Точну кількість відправленої Києву техніки озвучив в інтерв’ю виданню Army Recognition генеральний директор компанії Роман Шимонов у ході виставки MSPO2024 в Польщі. До України надійшло 1400 машин.

Це свідчить про активне постачання техніки в Україну. Якщо врахувати попередній показник, то за цей проміжок часу завод відвантажив Україні три сотні машин Senator. В середньому по сто машин щомісяця.

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Закупались вони завдяки різним джерелам фінансування – коштом різних організацій та урядових установ, фондів й добровільних внесків з Канади, Чехії та США.

Щоправда, експерти схиляються до думки, що основні донори залишаються невідомими, оскільки зазначені вище транші замовлень не дотягують навіть до половини наданих Києву автомобілів.

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Припускається, що до кінця року кількість поставлених Senator досягне 2000 одиниць.