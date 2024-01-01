Канадські броньовики Roshel можуть виробляти поруч з Україною

Про ймовірність такого підприємства розмови точаться ще з початку літа. Тепер така інформація набирає риси реальної реалізації, оскільки канадський виробник підтвердив свою участь у цьогорічній Міжнародній виставці оборонної промисловості в Кельце.

Канадська компанія Roshel вперше відвідає Польщу зі своїми автомобілями сімейства Senator MRAP. Як прогнозує Defence24.pl, очікується підписання угоди, що стане наступним кроком у розвитку компанії.

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У вересні в рамках виставки планується показ експортних хітів у вигляді протимінної машини Senator MRAP та у версії пікап, що дебютував наприкінці цієї зими. Відвідувачі вперше наживо побачать автомобіль, який у фронтових умовах російсько-української війни вже викликав фурор своєю живучість. Його постачання до України вже перейшло поріг у 1100 одиниць.

Тепер ці машини ймовірно вироблятимуться в Польщі, що спростить логістику й час доставлення техніки від заводу до автопарку українських Сил оборони. Поки це в планах, на здійснення яких сподіваються в польському уряді.

Флагманська модель Roshel броньовик Senator. Фото: Roshel

Президент компанії Роман Шимонов щодо цього має свою думку і не заперечує сподівань, вважаючи таку інвестицію виправданою, про що заявив в недавньому інтерв’ю Defence24.

"Польща є одним із наших бажаних місць завдяки її стратегічній позиції як на автомобільному, так і на оборонному ринках. Крім того, Польща є ключовими воротами для поставок в Україну, пропонуючи значні логістичні переваги. Відкриття виробничих потужностей у Польщі збільшить нашу здатність задовольняти потреби наших клієнтів, одночасно підтримуючи ширші стратегічні цілі в регіоні", – заявив Роман Шимонов.

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В цьому ж інтерв'ю він зізнався, що під час виставки MSPO 2024 планується підписати важливий для компанії контракт, але в деталі не вдавався.

Згадані автомобілі Senator MRAP отримали в українських воїнів схвальні відгуки. Базове шасі Ford F-550 витривале для армійського використання, а кузов характеризується високою вогнестійкістю від боєприпасів калібру 7,62 мм × 39. Посилене днище з V-подібню схемою добре захищає екіпаж та десант від вибуху міни, начиненої 6 кг вибухівки під кожним колесом.

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З наближенням виставки-ярмарки MSPO ймовірність створення заводу з виробництва Senator у Польщі зростає. Якщо це станеться, то такий виробничий майданчик з виготовлення бронетехніки був би бажаний не тільки для наших сусідів, але й Україні – логістика здешевить вартість броньовик і, головне, час доставлення машин з заводу до наших військ.