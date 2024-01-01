Канадские броневики Roshel могут производить рядом с Украиной

О вероятности такого предприятия разговоры идут еще с начала лета. Теперь такая информация набирает черты реальной реализации, поскольку канадский производитель подтвердил свое участие в нынешней Международной выставке оборонной промышленности в Кельце.

Канадская компания Roshel впервые посетит Польшу со своими автомобилями семейства Senator MRAP. Как прогнозирует Defence24.pl, ожидается подписание соглашения, что станет следующим шагом в развитии компании.

Читайте также Броневиков Roshel на базе Ford F-550 будет больше

В сентябре в рамках выставки планируется показ экспортных хитов в виде противоминной машины Senator MRAP и в версии пикап, дебютировавший в конце этой зимы. Посетители впервые вживую увидят автомобиль, который во фронтовых условиях российско-украинской войны уже вызвал фурор своей живучестью. Его поставки в Украину уже перешла порог в 1100 единиц.

Теперь эти машины вероятно будут производиться в Польше, что упростит логистику и время доставки техники от завода до автопарка украинских Сил обороны. Пока это в планах, на осуществление которых надеются в польском правительстве.

Флагманская модель Roshel броневик Senator. Фото: Roshel

Президент компании Роман Шимонов на этот счет имеет свое мнение и не отрицает надежд, считая такую инвестицию оправданной, о чем заявил в недавнем интервью Defence24.

"Польша является одним из наших желаемых мест благодаря ее стратегической позиции как на автомобильном, так и на оборонном рынках. Кроме того, Польша является ключевыми воротами для поставок в Украину, предлагая значительные логистические преимущества. Открытие производственных мощностей в Польше увеличит нашу способность удовлетворять потребности наших клиентов, одновременно поддерживая более широкие стратегические цели в регионе", – заявил Роман Шимонов.

Читайте также Бронемашины Roshel ремонтируют в Украине, на очереди - производство

В этом же интервью он признался, что во время выставки MSPO 2024 планируется подписать важный для компании контракт, но в детали не вдавался.

Упомянутые автомобили Senator MRAP получили у украинских воинов положительные отзывы. Базовое шасси Ford F-550 выносливое для армейского использования, а кузов характеризуется высокой огнестойкостью от боеприпасов калибра 7,62 мм × 39. Усиленное днище с V-образной схемой хорошо защищает экипаж и десант от взрыва мины, начиненной 6 кг взрывчатки под каждым колесом.

Читайте также В Канаде выпустили Roshel Senator MRAP и испытали броню на прочность: видео подрыва машины

С приближением выставки-ярмарки MSPO вероятность создания завода по производству Senator в Польше растет. Если это произойдет, то такая производственная площадка по изготовлению бронетехники была бы желательна не только для наших соседей, но и Украине – логистика удешевит стоимость броневиков и, главное, время доставки машин с завода в наши войска.