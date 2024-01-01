Модельний ряд бронемашин Roshel поповнився ще двома машинами

За словами генерального директора компанії Романа Шимонова на його Х-сторінці, обидві моделі вже у виробництві й відлік укладених контрактів йде на сотні. Постачання вже почалося й триватиме до кінця року та надалі.

Чи будуть такі машини постачатися в Україну, особливо евакуаційна медична версія, не повідомляється.

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Senator Medical Evacuation розроблений для критичних медичних завдань. Деталі не розкриваються, але там, ймовірно, діє класична для такої розмірної групи машин версія розміщення поранених під час евакуації – два лежачі місця на нижніх лавах і стільки ж на підвісних системах у другому ярусі на ношах вздовж бортів.

За іншою схемою можна перевозити шість сидячих поранених на нижніх лавах з кожного боку за формулою 3+3.

Щодо інших характеристик цієї машини, то вони за силовими характеристиками, ходовими можливостями та бронезахистом відповідають ТТХ уже знайомих в Україні моделей Senator.

Про згадану вище модель Captain відомості відсутні. Вочевидь, мова йде про командно-штабну машину на базі універсального багатоцільового транспортного засобу Roshel.