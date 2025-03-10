Скільки канадських бронеавтомобілів Senator прибуло до України

Таким чином Україна стала володарем найбільшого парку "Сенаторів" у світі. Як йдеться в інтерв’ю керівника та власника заводу Романа Шимонова для телеканалу CP24, на яке посилаються Militarnyi та інші світові джерела, такої кількості бронеавтомобілів компанія Roshel ще жодній країні не постачала.

Нині основна часта виробленої заводом техніки йде на експорт. На складальній лінії Roshel в місті Онтаріо в режимі повного робочого дня працює майже півтисячі працівників. Вони щомісяця випускають по 120 бронеавтомобілів Senator

Читайте також Канадські броньовики Roshel можуть виробляти поруч з Україною

В ході інтерв’ю пан Роман заявив, що з понад 1700 поставлених Україні бронеавтомобілів 90% були профінансовані іноземними урядами, зокрема й українським. Канада профінансувала 10% постачань.

В середньому кожен Senator, опис якого редакція Авто24 подавала не одноразово, коштує в межах 600 000 доларів.