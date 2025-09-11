Які бронемашини передає Канада для ЗСУ

Це лише один з етапів постачання пакета канадської допомоги. Як йдеться на сайті оборонного відомства Канади, ще до нинішніх Різдвяних свят Київ отримає з Оттави усю партію техніки з обіцяних 50 одиниць.

Нагадаємо, постачання цієї техніки йде поетапно. Ще влітку минулого року редакція Авто24 писала про відвантаження з Канади перших десяти броньовиків ACSV (Armored Combat Support Vehicles) у медико-санітарному виконанні.

Побудовані на шасі легкої броньованої машини LAV 6.0 ці медичні машини вже восени працювали на передовій. Українці легко опановували управлінням цими машинами у різних версіях (див. відео нижче).

Тут варто додати, що згадані вище санітарні машини надійшли до ЗСУ в повній комплектації медичного обладнання, інструментарію, ліків, перев'язувальних матеріалів для безпечної евакуації та лікувальної підтримки поранених.

Якого виконання згадані вище вісім машин, не повідомляється. Це можуть бути різні модифікації, починаючи від транспортерів для перевезення особового складу, командно-штабних машин, так і закінчуючи версіями для інженерної підтримки, мобільного ремонту (див. відео нижче) чи радіоелектронної боротьби.

Для всіх версій спільним є шасі – колісна платформа LAV 6.0 8х8, чия маса в окремих виконаннях може доходити до 28 т. Тут класична броньована капсула з V-подібною конфігурацією від підлоги вгору, де може розміститися сім десантників та три члени екіпажу.

У бойовій версії зверху на башті встановлено 25-мм автоматичну гармату M242 Busmaster. На додаток в комплектацію може входити легкий (7,62 мм) чи важкий кулемет калібру 12,7 мм.

У моторній ніші 8-колісної машини з системою централізованого підкачування шин встановлено 6-циліндровий турбодизельний двигун Caterpillar потужністю 450 к. с. В середньому за розподілом маси відносно силового потенціалу припадає в межах 15,7 к.с. на кожну тону ваги. Однак це не стале порівняння, бо все залежить від комплектації та загальної маси.

Загалом з лютого 2022 року Канада надала Україні допомогу на майже 22 мільярди доларів, у т.ч. понад 6,5 мільярда доларів військової допомоги. Це включає багатоцільові безпілотники, броньовані машини бойової підтримки, камери високої роздільної здатності, боєприпаси великого калібру, а також стрілецьку зброю та боєприпаси.