Бронетранспортери ACVS уже вантажаться на паром для відправки в Україну

Всього буде поставлено 50 машин. Початкова партія з 10 одиниць ACVS складається з медико-санітарних модифікацій. Вони оснащені повним комплектом медичного обладнання безпечної евакуації та лікувальної підтримки поранених.

Сучасні бойові броньовані машини виготовляються та відправлятимуться в Україну в різних версіях для широкого кола завдань на полі бою. Серед них будуть модифікації для транспортування особового складу, командно-штабні машини, а також інженерної підтримки, мобільного ремонту, радіоелектронної боротьби та згаданого вище медичного виконання.

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Як пише на своїй сторінці в Facebook Міністр національної оборони Канади Білл Блер, це будуть ті ж машини, що нині використовуються канадською армією.

Серія ACSV (Armored Combat Support Vehicle, тобто броньована машина бойової підтримки, розробки компанії General Dynamics Land Systems-Canada побудована на шасі легкої броньованої машини LAV 6.0, розроблена для надання широкого спектра тактичної підтримки на полі бою. Окрім високої мобільності та надійного захисту для роботи в умовах високого ризику, машини комплектуються передовими системами зв’язку та найсучаснішим балістичним захистом, що забезпечує максимальну безпеку для екіпажу та транспортованого обладнання.

Взірцем комплектації стали варіанти санітарних автомобілів. Вони визнані одними з найкращих у світі, оскільки оснащені медичним обладнанням та запасом необхідних ліків, матеріалів для стабілізації широкого спектра поранень на полі бою й невідкладної медичної допомоги пораненим бійцям в ході їх транспортування до прифронтових польових чи стаціонарних медичних закладів.

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До осені Україна матиме вже 10 одиниць такої техніки, що дозволить Збройним Силам України безпечно евакуювати поранених із зон бойових дій. Відправлені до України медичні евакуатори мають двигун потужністю 450 к.с.

Такий же силовий потенціал буде й в інших версіях. Для восьмиколісної машини цього достатньо. По дорозі з твердим покриттям вона спроможна мчати зі швидкістю під 100 км/год, а пересічній місцевості залежно від стану поверхні пересуватиметься на швидкості 40 чи максимум 50 км/год.

Цікавою буде мобільна ремонтно-евакуаційна версія для виконання ремонтних робіт і відновлення пошкодженої техніки у польових умовах. Це дозволить мінімізувати простої техніки, забезпечуючи їй безперервність у бойових діях. Однак це стосується незначних ремонтів та сервісного обслуговування, оскільки для капітальних робіт потрібні умови ремонтних заводів.

Фото: Bill Blair/Facebook