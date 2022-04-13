Поки що невідомо, це будуть Senator чи Coyote.

Канадський уряд під головуванням Джастіна Трюдо оголосив, що збирається надати Україні пакет оборонної допомоги вартістю 500 мільйонів доларів США. В нього входитимуть, окрім іншого, бронеавтомобілів, пише канадське National Post.

Інформації щодо конкретних БРів та їх кількості поки немає. Серед варіантів – бронеавтомобілі Senator від фірми Roshel, яку заснував канадець українського походження Роман Шимонов.

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Інший варіант бронетранспортера – LAV-25 Coyote, яких в Канаді близько 200 одиниць. Вони , озброєні 25-мм автоматичними гарматами М242 Bushmaster та добре себе зарекомендували в Афганістані.

LAV-25 Coyote. Фото з відкритих джерел.