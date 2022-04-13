Пока неизвестно, это будет Senator или Coyote.

Канадское правительство под председательством Джастина Трюдо объявило, что намерено предоставить Украине пакет оборонной помощи стоимостью 500 миллионов долларов США. В него будут входить, кроме прочего, бронеавтомобили, пишет канадское издание National Post.

Информации о конкретных БТРах и их количестве пока нет. Среди вариантов – бронеавтомобили Senator от фирмы Roshel, которую основал канадец украинского происхождения Роман Шимонов.

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Другой вариант бронетранспортера – LAV-25 Coyote, которых в Канаде около 200 единиц. Они вооружены 25-мм автоматическими пушками М242 Bushmaster и хорошо себя зарекомендовали в Афганистане.

LAV-25 Coyote. Фото из открытых источников.